RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE KUMQUAT Le Mans, 10 février 2023, Le Mans .

RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE KUMQUAT

6 Boulevard Winston Churchill Le Plongeoir – Cité du Cirque Le Mans 72100 Le Plongeoir – Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill

2023-02-10 – 2023-02-10

Le Plongeoir – Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans

72100

Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille la compagnie Kumquat en résidence de création du 30 janvier au 10 février 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 10 février pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création alter.

alter est un projet cirque binational franco-autrichien, et le premier de la compagnie Kumquat. Au plateau, Charlotte Le May et Verena Schneider construisent par le dialogue, l’air de rien et dans un jeu naturaliste bilingue, une philosophie de comptoir ordinaire et lumineuse, qui se confronte à des corps circassiens engagés, énergiques, tantôt débordants, tantôt précis. Dans une volonté de faire ressortir une altérité complice, et de jeter une lumière sur cet être-ensemble obligé qui nous unit.

Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille la compagnie Kumquat en résidence de création du 30 janvier au 10 février 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 10 février pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création alter.

Le Plongeoir – Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

dernière mise à jour : 2023-01-27 par