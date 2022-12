RENDEZ-VOUS AVEC LA CIE INELUCTABLE Le Mans Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe Le Mans Cheveux tressés l’un à l’autre, leurs deux corps contraints, en équilibre, ils créent des possibilités qu’ils ne pourraient s’offrir seuls. À travers son vocabulaire, SOI(E) montre que le lien entre deux personnes requiert de prendre soin de l’autre, de l’écouter, de le comprendre. Inspirés par l’histoire de leur relation, Anna et Marius cherchent aussi dans ce projet l’individualité dans le duo. SOI(E) raconte leur histoire, leur deux et leur nœud qui nous est tous commun. Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille la compagnie Inéluctable en résidence de création du 23 au 28 janvier 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 27 janvier pour une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique autour de la création SOI(E). bonjour@leplongeoir-cirque.fr https://www.leplongeoir-cirque.fr/ La Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

