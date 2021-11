Rendez-vous avec Johann Chapoutot à la Librairie Compagnie Librairie Compagnie, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

L’historien Johann Chapoutot sera à la Librairie Compagnie pour son ouvrage “Le grand récit – Introduction à l’histoire de notre temps” publié aux éditions PUF. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre

Johann Chapoutot nous fait entrer de plain-pied dans l’histoire de notre temps en éclairant la façon dont nous l’habitons et tentons de lui donner sens.

Un livre sur les nécessaires fictions collectives, mises à mal par les grandes désillusions du XXe siècle, mais qui permettent depuis toujours de satisfaire les besoins de sens, de substance et de consistance de celles et ceux qui vivent, font et racontent l’histoire.

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne.

Spécialiste de l’Allemagne et de la modernité occidentale, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages traduits en dix langues et distingués par de nombreux prix français et internationaux.

Photo©Hannah Assouline

Librairie Compagnie 58 RUE DES ECOLES Paris 75005

10 : Cluny – La Sorbonne (162m) 4 : Saint-Michel (354m) 21, 27, 38, 85, 86, 87, 96 RER : Saint-Michel Notre Dame – Cluny (RER B, RER C)



Contact : Librairie Compagnie 01 43 26 45 36 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-compagnie.fr/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Date complète :

2021-11-24T19:00:00+01:00_2021-11-24T21:00:00+01:00

