RENDEZ-VOUS AVEC EQUINOTE Le Mans, vendredi 22 mars 2024.

À l’issue de trois semaines de résidence de création au Plongeoir, la compagnie EquiNote vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création du spectacle Humanimalis (titre provisoire), qui verra le jour en 2025.

Lieu Quartier des Sablons, sous chapiteau (lieu précisé ultérieurement)

Après avoir joué sur la piste du Chapiteau en décembre 2023, la compagnie EquiNote revient dans le quartier des Sablons Bords de l’Huisne pour s’installer sous son propre chapiteau. Cette résidence se déroule dans le cadre du contrat local d’éducation artistique et culturelle mis en œuvre par la Ville du Mans et dont l’axe cirque est porté par Le Plongeoir, Pôle national Cirque Le Mans. Avec des répétitions ouvertes, des ateliers de pratique, des visites du campement équestre et du chapiteau, c’est tout le quotidien du cirque qui se partage.

Tout public

Gratuit, sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 19:30:00

Quartier des Sablons

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

