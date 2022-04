RENDEZ-VOUS AVEC DES ROMAINS DE L’ANTIQUITÉ ! Toulouse, 8 mai 2022, Toulouse.

RENDEZ-VOUS AVEC DES ROMAINS DE L’ANTIQUITÉ ! MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Toulouse Haute-Garonne

Les soldats de la troupe Castra peregrina évoqueront leurs missions un peu particulières qui s’apparentent au renseignement, à l’espionnage, au rôle d’éclaireurs, de porteurs de messages, de police politique.

L’association ENARRO vous en dira plus sur la religion romaine et plus particulièrement sur les rites qui se déroulaient dans les maisons. Vous découvrirez ainsi l’importance et le rôle des divinités protectrices du foyer, ainsi que leur évolution au cours du temps.

Sans réservation (il est conseillé de prendre son billet gratuit en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse).

Pour ce rendez-vous d’histoire vivante, vous êtes invités à découvrir deux aspects de l’Antiquité romaine !

À partir de 6 ans.

