Pour ce rendez-vous d’histoire vivante, vous êtes invités à vous plonger dans l’Antiquité romaine avec la troupe “Un poil d’Histoire” ! Venez en apprendre plus sur l’écriture, l’artisanat du textile et la mode à l’époque romaine et assister à des combats de gladiateurs.

Sans réservation (il est conseillé de prendre son billet gratuit en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse).

Rendez-vous au Musée Saint-Raymond pour rencontrer des Romains de l’Antiquité !

À partir de 6 ans.

