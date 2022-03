Rendez-vous avec des Romains de l’Antiquité Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rendez-vous avec des Romains de l’Antiquité Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 3 avril 2022, Toulouse. Rendez-vous avec des Romains de l’Antiquité

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, le dimanche 3 avril à 10:00

Venez en apprendre plus sur l’écriture, l’artisanat du textile et la mode à l’époque romaine et assister à des combats de gladiateurs.

Gratuit. Pour éviter l’attente en caisse, il préférable de prendre un billet gratuit en ligne.

Pour ce rendez-vous d’histoire vivante, nous vous invitons à vous plonger dans l’Antiquité romaine avec la troupe “Un poil d’Histoire” ! Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Adresse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rendez-vous avec des Romains de l’Antiquité Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 2022-04-03 was last modified: by Rendez-vous avec des Romains de l’Antiquité Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse 3 avril 2022 musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Musée Saint-Raymond toulouse

Toulouse Haute-Garonne