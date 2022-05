Rendez-vous avec des romains de l’antiquité Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rendez-vous avec des romains de l’antiquité Musée Saint-Raymond, 8 mai 2022, Toulouse. Rendez-vous avec des romains de l’antiquité

Musée Saint-Raymond , le dimanche 8 mai à 10:00

### Les rendez-vous “Histoire vivante” Le premier dimanche du mois, jour de gratuité pour tous les visiteurs, le musée Saint-Raymond vous propose de venir rencontrer des reconstituteurs historiques. Ces passionnés, professionnels ou bénévoles, vous feront découvrir différents aspects de la vie quotidienne de l’Antiquité au Moyen Âge. ### Programme Pour ce rendez-vous d’histoire vivante, nous vous invitons découvrir deux aspects de l’Antiquité romaine ! Les soldats de la troupe Castra peregrina évoqueront leurs missions un peu particulières qui s’apparentent au renseignement, à l’espionnage, au rôle d’éclaireurs, de porteurs de messages, de police politique. L’association ENARRO vous en dira plus sur la religion romaine et plus particulièrement sur les rites qui se déroulaient dans les maisons. Vous découvrirez ainsi l’importance et le rôle des divinités protectrices du foyer, ainsi que leur évolution au cours du temps. ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 8 mai 2022 de 10h à 18h. * Pour éviter d’attendre en caisse, nous vous recommandons vivement de prendre votre billet d’entrée pour le musée [en ligne](https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228389731075)

Animations et entrée du musée gratuites

Culture Musée Saint-Raymond 1 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T17:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond Adresse 1 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée Saint-Raymond Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Saint-Raymond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rendez-vous avec des romains de l’antiquité Musée Saint-Raymond 2022-05-08 was last modified: by Rendez-vous avec des romains de l’antiquité Musée Saint-Raymond Musée Saint-Raymond 8 mai 2022 Musée Saint-Raymond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne