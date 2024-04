Rendez-vous avec Daraomaï La Cité du Cirque Le Mans, vendredi 26 avril 2024.

Rendez-vous avec Daraomaï La Cité du Cirque Le Mans Sarthe

À l’issue de deux semaines de résidence de création au Plongeoir, la compagnie Daraomaï vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création du spectacle Sorolls, qui verra le jour en 2024.

À l’issue de deux semaines de résidence de création au Plongeoir, la compagnie Daraomaï vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création du spectacle Sorolls, qui verra le jour en 2024.

Sorolls veut dire bruits en catalan. En 2020, lors du premier confinement, le monde entier s’est arrêté. Plus un bruit, plus de sons, juste le silence. Une suspension de courte durée, la fureur du monde ayant repris ses droits en quatrième vitesse. Cette septième création de la compagnie oriente ses recherches vers le bruit et son inverse.

Un rendez-vous avec les artistes, c’est quoi ?

Les artistes accueillis en résidence par Le Plongeoir, Pôle national Cirque, vous ouvrent les portes de leur quotidien et de leur travail de création. Venir à un rendez-vous, c’est entrer dans la fabrique du cirque contemporain et rencontrer des équipes artistiques qui travaillent sur leurs futurs spectacles. Chaque rendez-vous prend une forme propre aux artistes cela peut être une discussion, une répétition, une visite de la scénographie… Soyez curieux et curieuses !

La Cité du Cirque

Tout public

Durée 30 à 45 min

Gratuit sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

La Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Rendez-vous avec Daraomaï Le Mans a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire