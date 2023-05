Rendez-vous avec Danielle Netter Librairie Delamain, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons l’occasion de rencontrer l’autrice Danielle Netter autour de la biographie « Rachel & Sarah Bernhardt » aux éditions La Saisonneraie.

Ce livre cherche à comprendre comment Rachel et Sarah Bernhardt ont réussi à devenir les femmes les plus célèbres et les plus adulées de leur temps. C’est au moment où leur nom s’impose au fronton des théâtres que cette quête s’achève.

Danielle Netter est comédienne, metteur en scène, auteur, professeur d’art dramatique.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

