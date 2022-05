Rendez-vous avec Christian Schouvey UFR Santé, 28 mai 2022, Besançon.

Rendez-vous avec Christian Schouvey

UFR Santé, le samedi 28 mai à 10:00

Balade Besançon, Au fil du tram ——————————- ### Rendez-vous à l’arrêt UFR Santé Rencontre avec Christian Schouvey, l’architecte de la BU Santé Hors des modes et des formalismes, la bibliothèque universitaire Santé déploie ses jeux d’ombres et de lumières dans des espaces simples et répétitifs, sans lasser. L’équipement se déploie en nappe sur un niveau unique, fiché en belvédère dans la pente. L’ensemble des fonctions s’inscrit dans la même trame de poteaux et de poutres sous deux systèmes de toiture alternés en damier : les « tables hautes » au-dessus des espaces de lecture et les « tables basses » sous lesquelles se serrent rayonnages et espaces servants. Associé à la trame, ce jeu de toitures a pour vocation de ciseler la lumière. En périphérie du bâtiment, les débordements des tables portent leur ombre sur les façades largement vitrées. Au centre de ce bâtiment épais, la lumière pénètre en imposte sous les « tables hautes ». L’ensemble exprime la sérénité que donne aux espaces l’adéquation entre le système constructif et les fonctions spatiales. On retrouve dans ce bâtiment plusieurs points communs avec l’oeuvre de Louis Kahn, chez qui Christian Schouvey a travaillé à Philadelphie en 1971 : espaces servis et servants, unité spatiale répétitive, géométrie du plan, recherche d’une cohérence entre la forme des espaces et leur mode constructif. La conception du mobilier par l’architecte lui même participe à la sérénité du lieu par sa cohérence avec les choix architecturaux. (Source : Pascale Joffroy, Le Moniteur, N°5213 du 24/10/2003, p.86) Temps d’échange convivial suivi d’une visite de la ville, de ses mutations, à bord du tram et au travers des singularités d’un patrimoine architectural, urbain et paysager qui ne se dévoile pas toujours au premier regard !

Entrée libre

Au fil du tram

UFR Santé Rue Ambroise Paré Besançon Besançon Hauts du Chazal Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T12:00:00