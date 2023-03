Rendez-vous avec Caroline Hayek Prix Albert Londres Presse 2021 Centre Culturel de Vichy (discussion) et Cinéma Etoile Palace (projection) Vichy Vichy Destinations Vichy Catégories d’Évènement: Allier

2023-03-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-23

Centre Culturel de Vichy (discussion) et Cinéma Etoile Palace (projection) 15 rue Maréchal Foch

Allier Vichy EUR 5 5 Rencontre avec la journaliste CAROLINE HAYEK du journal libanais : L’ORIENT LE JOUR, lauréate du prix ALBERT LONDRES de la PRESSE 2021. maison.albertlondres@gmail.com +33 6 83 17 49 63 https://www.albert-londres-vichy.fr/ Centre Culturel de Vichy (discussion) et Cinéma Etoile Palace (projection) 15 rue Maréchal Foch Vichy

