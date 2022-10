RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : POUR PASSER UN BEL APRÈS-MIDI EN CHANSONS Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hrault

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : POUR PASSER UN BEL APRÈS-MIDI EN CHANSONS

Saint-Gély-du-Fesc, 11 novembre 2022

Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Vendredi 11 novembre 15 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois

Pour passer un bel après-midi en chansons Entrée libre chapeau LeHache (15 H 30)

Poète et troubadour chantant, LeHache charrie quelques figures tutélaires : Dylan, Woody Guthrie, Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon … Il sait que la plume peut réunir, tout comme elle peut blesser. Et qu’il va regarder le public dans les yeux. Coko (16 H10)

Corentin Coko(chant) et Barbara Hammadi (piano). Mélangeant humour et sérieux, Coko dévoile un vrai talent d’écrivain, indubitablement guidé par son amour pour la scène.

Rapsody Trio (16 H 50)

Voyage musical aux notes chaudes et colorées de musiques swing, afro-cubaines, jazz, de douceur, de mélancolie parfois, de rythme aussi et surtout de poésie.

Gérard Grimal (chant percussion) Philippe Panel (contrebasse) et Eric Payan (piano) Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens d’Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Jeudi 10 novembre 20 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois « Cabaret Brassens »

Les façonneurs et Justine Jérémie J’ai Rendez vous avec Vous

