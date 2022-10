RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : POUR PASSER UN BEL APRÈS-MIDI EN CHANSONS

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois

Pour passer un bel après-midi en chansons Entrée libre, chapeau. Charlotte Holmes (15 H 30)

Auteure compositrice interprète. Chant guitare accordéon Bruno Perren trio (16 H 10)

Bruno Perren chante ses compositions, accompagné par Marc Hévéa (piano) et Antoine Oña (contrebasse). » Ses mots simples aux contenus forts se font aériens dans les arrangements et la réalisation léchée de Marc Hévéa » Sarah Amiel (16 H 50)

Solo de chansons. Sarah Amiel joue des mots et des mélodies, s’amuse de leur sens et de leur son. Elle modèle ses refrains révélant une poésie simple et contemplative. Un répertoire de chansons intimistes et résolument sensibles. Sarah Amiel : chant, guitare, violoncelle et omnichord. Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens de Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Samedi 12 novembre 15 H 30

