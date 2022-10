RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : LES JEUNES POUSSES

2022-11-13 – 2022-11-13 Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Dimanche 13 novembre 17 H

Saint-Gély-du-Fesc. Espace Georges Brassens en salle polyvalente Les jeunes pousses Entrée libre au chapeau Après le succès de 2021, les jeunes pousses remontent sur scène avec leurs créations et des reprises à leur manière. Organisé par les jeunes pour toutes les générations. Les surprises seront nombreuses ! Avec la participation des Petits joueurs de Patrice Coppin, fidèles du festival depuis de nombreuses années, des écoles primaires et de tous, collégiens ou étudiants qui voudront se produire à cette soirée organisée sous forme de scène ouverte. Bref 1 H 30 de bonheur en perspective pour clôturer le Rendez-vous avec Brassens 2022, semer des petites fleurs qui lui ressemblent, assurer la pérennité de ses chansons et leur transmission aux jeunes générations. Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens de Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Dimanche 13 novembre 17 H

Après le succès de 2021, les jeunes pousses remontent sur scène avec leurs créations et des reprises à leur manière. Organisé par les jeunes pour toutes les générations. Les surprises seront nombreuses

