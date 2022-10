RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : CABARET BRASSENS

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : CABARET BRASSENS, 10 novembre 2022, . RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : CABARET BRASSENS



2022-11-10 – 2022-11-10 50 55 EUR Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Jeudi 10 novembre 20 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois « Cabaret Brassens »

Les façonneurs et Justine Jérémie Les façonneurs

Un récital original de chansons de Brassens avec tendresse et malice. Du Brassens, tout en faisant des liens avec des artistes qu’il a croisés, l’ont inspiré, l’ont marqué comme Trenet, Patachou, Jean Nohain…Jean Mataouchek, voix et contrebasse, Tangui Sevellec, guitare et voix. Justine Jérémie

Chansonnière à cœur ouvert, pétillante à souhait, elle écume bars ou cafés-concerts, théâtres ou terrasses pour y exercer son art avec une spontanéité déconcertante et du talent à revendre.

Accordéon à l’appui, elle revisite avec entrain les chansons de Brassens, de Boby Lapointe et les chansons populaires de rue tout en offrant ses magnifiques créations. Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens de Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Billeterie

– en ligne (de préférence) https://bit.ly/sgf-brassens202210nov

– Pass 3 spectacles de 10,11 et12 novembre : https://bit.ly/sgf-brassens2022pass

– par courrier accompagné du règlement à l’ordre Association JRDAV, adresse postale : JRDAV 721 rue du bosquet 34980 Saint-Gély-du-Fesc

– au Cellier du Pic, rond-point de la cave coopérative à Saint-Gély-du-Fesc

– à l’accueil du concert à partir de 19:30 par CB de préférence, chèque ou espèces

– réservation possible 07 87 93 97 26 Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Jeudi 10 novembre 20 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois « Cabaret Brassens »

Les façonneurs et Justine Jérémie dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville