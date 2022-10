RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : BRASSENS LE COPAIN D’ABORD PAR YVES UZUREAU

2022-11-11 – 2022-11-11 50 55 EUR Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Vendredi 11 novembre 20 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Espace Brassens en salle polyvalente

Brassens le copain d’abord par Yves Uzureau Duo Alyane

En première partie, quelques chansons des grandes années. Aline Rouyre, guitare voix percussions et Alain Aouat piano, accordéon, guitare chant ainsi, chansons de Brassens en occitan, de Mouloudji et de Boby Lapointe avec des touches de Moustaki, Bourvil.. Yves Uzureau

Brassens revisité avec autant d’audace que de respect. Des versions surprenantes de Brassens en blues, jazz, country, rock, samba … fraternisent magistralement. Intense, original, généreux tour à tour drolatique ou poignant le spectacle a conquis à l’unanimité public, presse, professionnels et proches de Georges Brassens qui considèrent Yves Uzureau comme l’un des tout meilleurs interprètes actuels.

Brassens, le copain d’abord Yves Uzureau chant, guitare, Anne Gouraud, contrebasse, Pierre Debiesme guitare. Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens de Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Billeterie

– en ligne (de préférence) https://bit.ly/sgf-brassens202210nov

– Pass 3 spectacles de 10,11 et12 novembre : https://bit.ly/sgf-brassens2022pass

– par courrier accompagné du règlement à l’ordre Association JRDAV, adresse postale : JRDAV 721 rue du bosquet 34980 Saint-Gély-du-Fesc

– au Cellier du Pic, rond-point de la cave coopérative à Saint-Gély-du-Fesc

– à l’accueil du concert à partir de 19:30 par CB de préférence, chèque ou espèces

– réservation possible 07 87 93 97 26 Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française Jeudi 10 novembre 20 H 30

Saint-Gély-du-Fesc. Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois « Cabaret Brassens »

