RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET LA CHANSON FRANÇAISE : BRASSENS GRAND CRU 2022 ET CLINS D'ŒIL À BOBY LAPOINTE.

Saint-Gély-du-Fesc, 12 novembre 2022

Hrault

2022-11-12 – 2022-11-12 Saint-Gély-du-Fesc

50 55 EUR

Samedi 12 novembre 20 H 30 Saint-Gély-du-Fesc. Espace Georges Brassens en salle polyvalente

Brassens grand cru 2022 et clins d’œil à Boby Lapointe. Une création unique réunissant simultanément, neuf musiciens sur un même plateau. Carollina Chavez-Ribeiro, Marie d’Epizon, Pierre Bernon d’Ambrosio, Rodrigue Fernandes, Manuel Hernandez, René Jacquot,Philippe Lafon, Benoît Marot et Denis Ruelland relèvent le défi de jouer ensemble, en duo et trios les chansons de Brassens. Ils mettront l’accent sur les chansons plus rarement jouées et pourtant si belles. Et ils ne manqueront pas quelques incartades dans l’univers de Boby Lapointe, l’autre centenaire. Concert organisé par l’association « J’ai Rendez-vous avec vous » en partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et les soutiens de Auprès de son arbre et d’Intermarché Saint-Gély-du-Fesc. Billeterie

– en ligne (de préférence) https://bit.ly/sgf-brassens202212nov

– Pass 3 spectacles de 10,11 et12 novembre : https://bit.ly/sgf-brassens2022pass

– par courrier accompagné du règlement à l’ordre Association JRDAV, adresse postale : JRDAV 721 rue du bosquet 34980 Saint-Gély-du-Fesc

– au Cellier du Pic, rond-point de la cave coopérative à Saint-Gély-du-Fesc

– à l’accueil du concert à partir de 19:30 par CB de préférence, chèque ou espèces

– réservation possible 07 87 93 97 26 Festival Rendez-vous avec Brassens et la chanson française

