Rendez-vous avec Armelle Caron Médiathèque Pierre-Amalric, 18 novembre 2021, Albi.

Rendez-vous avec Armelle Caron

Médiathèque Pierre-Amalric, le jeudi 18 novembre à 18:15

En amont de la résidence de l’artiste Armelle Caron, invitée par le réseau des Médiathèques et le centre d’art, rencontre avec l’artiste et Antoine Marchand. Armelle Caron a développé au cours de ses études et de ses voyages en Europe, Scandinavie, Amérique, Asie du Sud Est et Océanie une démarche esthétique traversée par la question de la représentation ou du souvenir, qui revoit notre rapport aux villes, à l’espace et à leur représentation. Elle mène ainsi un travail graphique et littéraire qui prend appui sur la cartographie. A Albi, en parallèle de sa création, elle propose au public des ateliers, faisant tous écho à la thématique de la carte. Présentation suivie d’échanges avec le public. Plus d’infos sur : [[https://www.centredartlelait.com/](https://www.centredartlelait.com/)](https://www.centredartlelait.com/) _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rencontres en partenarait avec le Centre d’Art Le Lait

