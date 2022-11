Rendez-vous avec Agathe Marin, autour du livre “Quand tu t’en vas”

2022-11-30 – 2022-11-30 Faire équipage. Larguer les amarres. Contre vents et marées. Vous reconnaissez ? Agathe Marin est l’autrice de ces cartes postales bleu vif, rouge et orange, qui vous accrochent l’œil dès votre entrée à l’Angle. En début d’été, elle a accosté de Groix avec, dans son sac, un superbe livre cousu main, en risographie : Quand tu t’en vas. Que se passe-t-il sur l’île quand les touristes reprennent le bateau pour le continent ? Une fois le manège rangé, les volets fermés, comment s’écoulent les heures ? Un récit subtil à hauteur d’enfant, qui sinue dans les odeurs d’automne, trotte vers les falaises aux pouces-pieds, escalade les murets. L’envers du monde des estivant.e.s, entre grandes aventures et mélancolie des maisons vides, pour rappeler la complexité d’un lieu et de ses habitant.e.s. Mercredi matin, si vous passez à l’Angle rouge, vous verrez peut-être une bande de maquettistes en herbe, règle et crayon en main, à l’ouvrage : Agathe assurera un atelier « création de carnet » avec une dizaine d’enfants de la Maison Solidaire de Kermarron.

L’après-midi, à 17h30, on vous propose un temps d’échange tout public autour de son livre, dans l’espace café de la librairie. De ses techniques d’illustratrice et de relieuse à la problématique des territoires touristiques et de ses usages, en passant par la fabrique d’une histoire et d’un imaginaire, on promet une rencontre chaleureuse. Apportez vos lichouseries à partager, on offre le café ! Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

