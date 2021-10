ChâteaurouxChâteauroux Châteauroux Châteauroux Châteauroux, Indre Rendez-vous aux serres : jardinière d’automne et coulisses du fleurissement Châteauroux Châteauroux ChâteaurouxChâteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Rendez-vous aux serres : jardinière d’automne et coulisses du fleurissement Châteauroux Châteauroux, 23 octobre 2021, ChâteaurouxChâteauroux. Rendez-vous aux serres : jardinière d’automne et coulisses du fleurissement 2021-10-23 15:00:00 – 2021-10-23 17:00:00

Châteauroux Indre 1 place de la gare Châteauroux Indre 5 EUR Châteauroux Les serres municipales de Châteauroux Métropole vous ouvrent de nouveau leurs portes cet automne. François Telefunko, responsable du Centre horticole au sein du service espaces verts vous expliquera comment réaliser une jardinière d’automne avec sa palette florale non gélive, son ajout de bulbes à floraison printanière, sa composition de mélange terreux et ses notions de chromatique et de graphisme.

Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses du fleurissement printanier 2022, les serres étant remplies de bisannuelles (pensées, violas, pâquerettes, myosotis, giroflées, primevères et divers feuillages). Le moment idéal pour admirer une formidable palette de couleurs !

Les réservations sont à faire obligatoirement auprès de l’office de tourisme de Châteauroux ou en ligne. Les “Rendez-vous aux serres” reviennent dès cet automne pour bien débuter les vacances de Toussaint. Vous y découvrirez comment réaliser une jardinière d’automne et pourrez admirer les coulisses du fleurissement du prochain printemps 2022. accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 http://www.chateauroux-tourisme.com/ Les serres municipales de Châteauroux Métropole vous ouvrent de nouveau leurs portes cet automne. François Telefunko, responsable du Centre horticole au sein du service espaces verts vous expliquera comment réaliser une jardinière d’automne avec sa palette florale non gélive, son ajout de bulbes à floraison printanière, sa composition de mélange terreux et ses notions de chromatique et de graphisme.

Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses du fleurissement printanier 2022, les serres étant remplies de bisannuelles (pensées, violas, pâquerettes, myosotis, giroflées, primevères et divers feuillages). Le moment idéal pour admirer une formidable palette de couleurs !

Les réservations sont à faire obligatoirement auprès de l’office de tourisme de Châteauroux ou en ligne. Châteauroux Métropole / François Telefunko dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Châteauroux Adresse 1 place de la gare Ville ChâteaurouxChâteauroux lieuville 46.82165#1.67748