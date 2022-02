Rendez-vous aux serres : atelier semis plantes condimentaires et coulisses du fleurissement Châteauroux Châteauroux ChâteaurouxChâteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Châteauroux Indre 1 place de la gare Châteauroux Indre 5 EUR Châteauroux Au cours de cet atelier participatif au sein des serres municipales, venez réaliser votre propre semis d’herbes aromatiques comme le persil, la ciboulette, l’aneth, le basilic, la coriandre et repartez chez vous avec votre réalisation. Ce sera également l’occasion, en ce début du printemps, de découvrir dans les serres de production les coulisses du fleurissement estival 2022 et, en avant-première, le thème de l’année « Eté chromatique ». François Telefunko, responsable horticole des serres municipales, vous expliquera que la chromatique au jardin est l’art d’associer les couleurs du spectre chromatique entres elles à savoir : l’harmonie, le camaïeu et le contraste. Adieu le printemps, bonjour l’été ! Les “Rendez-vous aux serres” se poursuivent en mars avec un atelier participatif accessible à toutes et tous autour des semis des plantes condimentaires. Ce sera également l’occasion d’admirer les coulisses du fleurissement de l’été 2022 ! accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 http://www.chateauroux-tourisme.com/ Au cours de cet atelier participatif au sein des serres municipales, venez réaliser votre propre semis d’herbes aromatiques comme le persil, la ciboulette, l’aneth, le basilic, la coriandre et repartez chez vous avec votre réalisation. Ce sera également l’occasion, en ce début du printemps, de découvrir dans les serres de production les coulisses du fleurissement estival 2022 et, en avant-première, le thème de l’année « Eté chromatique ». François Telefunko, responsable horticole des serres municipales, vous expliquera que la chromatique au jardin est l’art d’associer les couleurs du spectre chromatique entres elles à savoir : l’harmonie, le camaïeu et le contraste. Adieu le printemps, bonjour l’été ! CBT

