du lundi 9 août au mercredi 11 août à Square Louis Feuillade

Pendant trois jours, venez découvrir la pataugeoire de votre quartier différement, avec des spectacles, un concert et des activités pour petits et grands ! Le bar à sirop vous attend…

Gratuit

Festival familial et convivial dans 8 quartiers nantais

2021-08-09T15:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T15:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T21:00:00

