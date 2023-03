Rendez-vous aux jardins Yèvre-la-Ville Catégories d’Évènement: Loiret

Rendez-vous aux jardins, 4 juin 2023, Yèvre-la-Ville. 101 Rue Saint-Lubin Yèvre-la-Ville Loiret

2023-06-04 09:30:00 – 2023-06-04 16:00:00

Loiret A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les Compagnons de la Châtellenie vous invite à poser votre chevalet dans les espaces du village.

Inscriptions de 9h30 à 11h et exposition des œuvres à 16h. Yèvre-la-Ville

