Rendez-vous aux jardins Wintzenheim, 4 juin 2022, Wintzenheim.

Rendez-vous aux jardins Wintzenheim

2022-06-04 – 2022-06-05

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

EUR Le château du Hohlandsbourg participe à la manifestation nationale, « Rendez-vous aux jardins » qui est destinée à sensibiliser le grand public à l’intérêt de connaître, protéger, restaurer les parcs et jardins et également de transmettre les savoir-faire.

L’on propose les activités suivantes (selon affluence) :

Visite découverte de la flore et des insectes du massif du Hohlandsberg.

Tout en parcourant le château, observez et découvrez à l’aide de supports visuels, la flore du massif du Hohlandsberg et la diversité des insectes qui peuplent la forêt environnante et les jardins.

Atelier de décoration de galets.

Laissez libre court à votre imagination en décorant un petit galet souvenir de votre visite et pourquoi pas le cacher dans la nature afin qu’il trouve preneur et poursuive son voyage…

Visite découverte de la flore et des insectes du massif du Hohlandsberg et atelier de décoration de galets.

+33 3 89 30 10 20

Le château du Hohlandsbourg participe à la manifestation nationale, « Rendez-vous aux jardins » qui est destinée à sensibiliser le grand public à l’intérêt de connaître, protéger, restaurer les parcs et jardins et également de transmettre les savoir-faire.

L’on propose les activités suivantes (selon affluence) :

Visite découverte de la flore et des insectes du massif du Hohlandsberg.

Tout en parcourant le château, observez et découvrez à l’aide de supports visuels, la flore du massif du Hohlandsberg et la diversité des insectes qui peuplent la forêt environnante et les jardins.

Atelier de décoration de galets.

Laissez libre court à votre imagination en décorant un petit galet souvenir de votre visite et pourquoi pas le cacher dans la nature afin qu’il trouve preneur et poursuive son voyage…

Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Château du Hohlandsbourg