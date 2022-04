Rendez-vous aux jardins Wintzenheim, 4 juin 2022, Wintzenheim.

Rendez-vous aux jardins Wintzenheim

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Wintzenheim 68920

EUR Le château du Hohlandsbourg participe à la manifestation nationale, « Rendez-vous aux jardins » qui est destinée à sensibiliser le grand public à l’intérêt de connaître, protéger, restaurer les parcs et jardins et également de transmettre les savoir-faire.

Atelier « De la forêt au jardin »

Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une planche d’herbier à l’encre de Chine.

L’homme du Moyen Âge a su domestiquer une nature hostile. La forêt qui entoure le château est source de vie et de nourriture. On peut y chasser, y cueillir des baies et des herbes. Mais elle est aussi peuplée de loups, de brigands et de mauvais esprits. Elle est sombre et dangereuse. Cependant, transformée, raisonnée, redessinée, cette forêt devient un jardin. Il ne s’agit dès lors plus seulement de se nourrir mais aussi de se soigner, de croire, d’aimer.

De 10h à 18h, par séquences de 45 minutes (selon affluence).

Pas de supplément au droit d’entrée.

Jeu de découverte des huiles essentielles.

Retrouvez quelques fioles d’huiles essentielles cachées dans le château et devinez de quelles plantes elles sont extraites.

De 10h à 18h.

Pas de supplément au droit d’entrée.

Gestalten Sie eine Herbariumstafel mit Tusche und nehmen Sie an einem Spiel teil, bei dem Sie ätherische Öle entdecken.

Wintzenheim

