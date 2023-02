Rendez-vous aux jardins Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Rendez-vous aux jardins, 3 juin 2023, Wingen-sur-Moder

2023-06-03 – 2023-06-04

Bas-Rhin EUR LA VISITE DU MUSÉE LALIQUE SE POURSUIT DANS LES JARDINS ! Tout au long du week-end, profitez de visites guidées du musée Lalique et de ses jardins.René Lalique s’est inspiré de la flore dans ses créations et, à leur tour, ses créations ont inspiré les paysagistes pour les jardins du musée. Suivez le guide dans une visite autour des fleurs et autres plantes qui ont inspiré l’artiste et ses successeurs, en intérieur et en extérieur ! Pour les horaires de visite, contactez directement le musée. La nature est une source d’inspiration majeure pour la création Lalique. C’est pour cette raison que les jardins du musée ont été pensés pour faire le lien entre les oeuvres exposées et la flore. Wingen-sur-Moder

