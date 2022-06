«Rendez-vous aux jardins» : visites et animations dans les parcs parisiens Catégorie d’évènement: île de France

À l’occasion des «Rendez-vous aux jardins», du 3 au 5 juin prochain, partez à la découverte de la biodiversité parisienne. Pour cette 19e édition, le thème se penche sur les effets du changement climatique sur la nature, et comment on peut y faire face. Comme chaque année, les « Rendez-vous aux jardins » organisent trois jours de découvertes de la biodiversité. Au total, 2200 jardins, privés et publics, ouvrent leurs portes du 3 au 5 juin, partout en France. À Paris et dans ses environs, les parcs et musées se mettent au vert et proposent promenades et ateliers. Par exemple, vous pouvez réaliser des ateliers herbiers au musée de la Vie Romantique, assister à une visite guidée des jardins du musée de Rodin, ou écouter des contes au parc de Monceau… Retrouvez toutes les activités sur le site dédié ! Un thème engagé autour du changement climatique Organisé par le Ministère de la Culture, l’événement est cette année tourné vers les impacts du changement climatique sur nos jardins, comme la modification de la palette végétale, la mutation du rythme des saisons, les floraisons précoces, l’apparition de nouveaux parasites… Pour faire face à ces constats, les professionnels ont trouvé de nouvelles pratiques de jardinage et de plantations. Ateliers, balades, visites guidées sont au programme afin d’échanger avec les botanistes et jardiniers autour de ce thème. Contact : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?dates=2022-06-03%2C2022-06-06@48.8554520,2.3388232,12.27

