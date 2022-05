RENDEZ VOUS AUX JARDINS : VISITES DES JARDINS DE L’ABBAYE Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Catégories d’évènement: Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne

RENDEZ VOUS AUX JARDINS : VISITES DES JARDINS DE L’ABBAYE Tuffé Val de la Chéronne, 3 juin 2022, Tuffé Val de la Chéronne. RENDEZ VOUS AUX JARDINS : VISITES DES JARDINS DE L’ABBAYE Tuffé Val de la Chéronne

2022-06-03 – 2022-06-05

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Les jardins de l’Abbaye comptent une dizaine d’univers jardinés. Visites et ateliers sur la gestion raisonnée du jardin. Visites libres : vendredi 14h00 à 17h30.; samedi 14h00 à 17h30; dimanche 14h00 à 17h30 +33 2 43 71 15 25 Les jardins de l’Abbaye comptent une dizaine d’univers jardinés. Visites et ateliers sur la gestion raisonnée du jardin. Visites libres : vendredi 14h00 à 17h30.; samedi 14h00 à 17h30; dimanche 14h00 à 17h30 Tuffé Val de la Chéronne

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne Autres Lieu Tuffé Val de la Chéronne Adresse Ville Tuffé Val de la Chéronne lieuville Tuffé Val de la Chéronne Departement Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffe-val-de-la-cheronne/

RENDEZ VOUS AUX JARDINS : VISITES DES JARDINS DE L’ABBAYE Tuffé Val de la Chéronne 2022-06-03 was last modified: by RENDEZ VOUS AUX JARDINS : VISITES DES JARDINS DE L’ABBAYE Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 3 juin 2022 sarthe Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe