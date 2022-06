Rendez-vous aux jardins – Visite libre dans les jardins du Montmarin Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: 35730

Pleurtuit

Rendez-vous aux jardins – Visite libre dans les jardins du Montmarin Pleurtuit, 3 juin 2022, Pleurtuit. Rendez-vous aux jardins – Visite libre dans les jardins du Montmarin Pleurtuit

2022-06-03 – 2022-06-03

Pleurtuit 35730 Du jardin à la française au potager clos de murs, ce lieu unique et classé « monument historique » offre une promenade inoubliable. Visites commentées sur réservation. Élément majeur de toute malouinière, les jardins du Montmarin s’étendent sur 6 hectares. La tradition maritime du Montmarin, son climat privilégié et la passion botanique de ses propriétaires expliquent l’immense palette végétale que l’on découvre pendant la visite. Plein tarif 7.50€ – réduit 6€ – enfants (7 à 14 ans) 4.50€ Vendredi 3 juin 2022 – 14h et 19h – Domaine de Montmarin Lemontmarin@gmail.com +33 2 99 88 58 79 http://www.domaine-du-montmarin.com/ Du jardin à la française au potager clos de murs, ce lieu unique et classé « monument historique » offre une promenade inoubliable. Visites commentées sur réservation. Élément majeur de toute malouinière, les jardins du Montmarin s’étendent sur 6 hectares. La tradition maritime du Montmarin, son climat privilégié et la passion botanique de ses propriétaires expliquent l’immense palette végétale que l’on découvre pendant la visite. Plein tarif 7.50€ – réduit 6€ – enfants (7 à 14 ans) 4.50€ Vendredi 3 juin 2022 – 14h et 19h – Domaine de Montmarin Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 35730, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Ville Pleurtuit lieuville Pleurtuit Departement 35730

Pleurtuit Pleurtuit 35730 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Rendez-vous aux jardins – Visite libre dans les jardins du Montmarin Pleurtuit 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins – Visite libre dans les jardins du Montmarin Pleurtuit Pleurtuit 3 juin 2022 35730 Pleurtuit

Pleurtuit 35730