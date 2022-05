RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visite « Les jardins miniers » : La cité des Provinces Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visite « Les jardins miniers » : La cité des Provinces Lens, 4 juin 2022, Lens. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visite « Les jardins miniers » : La cité des Provinces Square Henri Noguères Lens

2022-06-04 – 2022-06-04

Square Henri Noguères Lens Pas-de-Calais Lens Jardin nourricier et fleuri, le jardin de la maison des mines fait écho aux enjeux d’aujourd’hui ! Les 4 et 5 juin auront lieu la 19ème édition de Rendez-vous aux jardins. Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin vous propose une programmation autour des jardins. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://tourisme-lenslievin.fr/ Jardin nourricier et fleuri, le jardin de la maison des mines fait écho aux enjeux d’aujourd’hui ! Square Henri Noguères Lens

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse Square Henri Noguères Ville Lens lieuville Square Henri Noguères Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visite « Les jardins miniers » : La cité des Provinces Lens 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visite « Les jardins miniers » : La cité des Provinces Lens Lens 4 juin 2022

Lens