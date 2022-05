Rendez-vous aux Jardins – Visite Guidée “Les Arbres Remarquables” Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Rendez-vous aux Jardins – Visite Guidée "Les Arbres Remarquables" à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-05 15:00:00

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon Pour la 20e édition des Rendez-vous aux jardins, partez à la découverte des chênes, buis, hêtres et autres arbres du parc de l’abbaye.

Notre médiatrice culturelle partagera avec vous les secrets de ces vieux compagnons. +33 5 31 74 39 50 à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon

