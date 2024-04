Rendez-vous aux jardins Visite guidée Musée des impressionnismes Giverny Giverny, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Visite guidée Musée des impressionnismes Giverny Giverny Eure

Découverte des fleurs et astuces de jardinage

Notre chef jardinier vous propose d’explorer le jardin du musée en sa compagnie. Cet espace structuré et contemporain ne se laisse découvrir que petit à petit, au fur et à mesure de la déambulation. Tout au long d’une promenade colorée, il vous livrera ses secrets de jardinage et répondra à toutes vos questions. Ce moment de partage vous donnera ainsi quelques clés pour composer votre propre jardin !

Visites guidées gratuites, sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

Point de rendez-vous hall du musée.

Vendredi 31 mai à 16h30

Samedi 1er juin à 10h30

Informations www.mdig.fr

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-01

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

