RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : VISITE DU PARC DU CHATEAU DE LAREOLE Laréole, 3 juin 2022, Laréole.

2022-06-03 – 2022-06-05

Un sentier pédestre pédagogique de 3 kilomètres va ouvrir à l’occasion des Rendez-vous aux jardins avec un parcours de médiation autour des espèces protégées. Flore : Jacinthe de Rome – Orchis à fleur lâches et Faune : Barbastelle d’Europe et Grand Rhinolophe. Et en collaboration avec les jardiniers du château pour expliquer les nouveaux modèles d’entretien. Une découverte guidée de ce sentier pédagogique sera organisée à l’occasion des Rendez-vous aux jardins et associée à la visite guidée du château de Laréole.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, venez découvrir le magnifique parc du Château de Laréole.

+33 5 61 06 33 58

crédit-CDT31

dernière mise à jour : 2022-04-30 par