Rendez-vous aux jardins : Visite du jardin de Kofu Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous aux jardins : Visite du jardin de Kofu Pau, 5 juin 2022, Pau. Rendez-vous aux jardins : Visite du jardin de Kofu Pau

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 RDV 3 Avenue du Stade Nautique

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. RDV 3 Avenue du Stade Nautique

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. +33 5 59 21 30 57 RDV 3 Avenue du Stade Nautique

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. Pau

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Rendez-vous aux jardins : Visite du jardin de Kofu Pau 2022-06-05 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : Visite du jardin de Kofu Pau Pau 5 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques