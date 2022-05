Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin Le Clos fleuri Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin Le Clos fleuri Chabeuil, 4 juin 2022, Chabeuil. Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin Le Clos fleuri Le Clos fleuri 15, allée des Vignes Chabeuil

2022-06-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Le Clos fleuri 15, allée des Vignes

Chabeuil Drôme J’ouvre mon jardin Le Clos Fleuri, avec pour thème « les jardins face au changement climatique ». Le Clos Fleuri s’adresse à tous les amoureux de la nature avec des fleurs, le bruit de l’eau et le chant des oiseaux en toile de fond. Le Clos fleuri 15, allée des Vignes Chabeuil

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Chabeuil Adresse Le Clos fleuri 15, allée des Vignes Ville Chabeuil lieuville Le Clos fleuri 15, allée des Vignes Chabeuil Departement Drôme

Chabeuil Chabeuil Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chabeuil/

Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin Le Clos fleuri Chabeuil 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin Le Clos fleuri Chabeuil Chabeuil 4 juin 2022 Chabeuil Drôme

Chabeuil Drôme