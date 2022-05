Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin la Palette des Couleurs Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Rendez-vous aux Jardins : Visite découverte du jardin la Palette des Couleurs Chabeuil, 4 juin 2022, Chabeuil.

La Palette des Couleurs 10, rue des Tourterelles

Chabeuil Drôme EUR 3 3 Visite guidée ou libre avec présence de la créatrice du jardin ; déambulation dans les différentes parties du jardin. La Palette des Couleurs 10, rue des Tourterelles Chabeuil

