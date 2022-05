Rendez-vous aux Jardins : Visite botanique au Jardin du palais épiscopal du musée de Valence

Rendez-vous aux Jardins : Visite botanique au Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, 4 juin 2022, . Rendez-vous aux Jardins : Visite botanique au Jardin du palais épiscopal du musée de Valence

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 EUR 4 4 Venez découvrir les différentes essences présentes au sein du jardin du musée, mais aussi en apprendre plus sur l’historique du parc, sa composition et son implantation. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville