Val-de-Dagne Aude EUR 3 3 Le parc romantique du château de Montlaur vous ouvre ses portes à l’occasion des “Rendez-vous aux jardins 2022”.

Des chemins d’oliviers, des parterres de roses, de lavandes, des haies taillées en topiaires, un chemin d’iris, des arbres remarquables… le parc romantique du Domaine de Montlaur invite à la rêverie.

Des chemins d'oliviers, des parterres de roses, de lavandes, des haies taillées en topiaires, un chemin d'iris, des arbres remarquables… le parc romantique du Domaine de Montlaur invite à la rêverie.

Structuré autour d'une spectaculaire allée de platanes d'Orient, le jardin s'ouvre sur une vaste pelouse où s'étirent vers le ciel des cyprès majestueux évoquant l'Italie. Au fond du parc, des sentiers de buis serpentent et se perdent dans l'obscurité des pins. Mystérieux, dominant une rivière, un petit bosquet vient clore la promenade offrant la vision d'un univers poétique et secret.

