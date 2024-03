RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

Trois jours pour fêter les jardins qui vous ouvrent leurs portes, parfois à titre exceptionnel !

Joyeux et fédérateur, le thème des cinq sens au jardin vous invite à explorer la richesse de la palette polysensorielle proposée par les jardins.

Depuis toujours, le jardin met tous vos sens en éveil, il vous fait rêver et vous souvenir, il stimule votre imagination et vous procure bonheur, sérénité et félicité.

Découvrez la richesse et la variété des parcs et des jardins (parcs paysagers, jardins réguliers, botaniques, exotiques, nourriciers, partagés…) et rencontrez les acteurs des jardins (propriétaires, jardiniers, botanistes…).

Tout au long du week-end, des milliers d’animations sont mises en place pour tous les publics, néophytes et amateurs éclairés visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les professionnels (botanistes, jardiniers, paysagistes,…), promenades musicales, concerts…

VENEZ DECOUVRIR LES JARDINS DE TOULOUSE Le jardin Raymond VI, le jardin du Grand Rond, le jardin Japonais, le jardin botanique Henri-Gaussen, les jardins du Muséum, et le parc du château de la Reynerie.

Et en plus, l’office de tourisme de Toulouse vous propose des visites guidées gratuites du jardin du Grand-Rond, du Jardin Royal, du Jardin Japonais, du parc de Reynerie samedi et dimanche à 14h30.

La réservation est conseillée, le nombre de place étant limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

