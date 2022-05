Rendez-vous aux jardins Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac Catégories d’évènement: 65230

Thermes-Magnoac

Rendez-vous aux jardins Thermes-Magnoac, 4 juin 2022, Thermes-Magnoac. Rendez-vous aux jardins au Jardin d’Hillen THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 au Jardin d’Hillen THERMES-MAGNOAC

Thermes-Magnoac 65230 Thermes-Magnoac Cette année aussi, le jardin ouvre ses portes pour les Rendez-vous aux Jardins en présence du pépinièriste Bernard Lacrouts.

Profitez de votre visite au jardin en toute tranquillité.

Flânez dans le jardin de 6 ha, discutez avec d’autres visiteurs et échangez vos expériences.

COTÉ RESTAURATION

Nous vous proposons des HEALTHY BOWLS – BOLS SAIN avec leurs desserts de 12h à 14h (sur réservation).

Healthy Bowl – Japonais, Healthy Bowl – Méditerranéen, Healthy Bowl – Végan (sur réservation) – servie sur la terrasse ombragée que vous pouvez commander via notre formulaire sur notre site.

LES places au restaurant sont TRÈS limité !!

https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/. Venez découvrir ce magnifique jardin, classé Jardin remarquable au plus beau de sa floraison jardin.hillen@yahoo.com +33 5 62 39 83 48 https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/ Cette année aussi, le jardin ouvre ses portes pour les Rendez-vous aux Jardins en présence du pépinièriste Bernard Lacrouts.

Profitez de votre visite au jardin en toute tranquillité.

Flânez dans le jardin de 6 ha, discutez avec d’autres visiteurs et échangez vos expériences.

COTÉ RESTAURATION

Nous vous proposons des HEALTHY BOWLS – BOLS SAIN avec leurs desserts de 12h à 14h (sur réservation).

Healthy Bowl – Japonais, Healthy Bowl – Méditerranéen, Healthy Bowl – Végan (sur réservation) – servie sur la terrasse ombragée que vous pouvez commander via notre formulaire sur notre site.

LES places au restaurant sont TRÈS limité !!

https://les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com/. au Jardin d’Hillen THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 65230, Thermes-Magnoac Autres Lieu Thermes-Magnoac Adresse au Jardin d'Hillen THERMES-MAGNOAC Ville Thermes-Magnoac lieuville au Jardin d'Hillen THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac Departement 65230

Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 65230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thermes-magnoac/

Rendez-vous aux jardins Thermes-Magnoac 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins Thermes-Magnoac Thermes-Magnoac 4 juin 2022 65230 Thermes-Magnoac

Thermes-Magnoac 65230