Rendez-vous aux jardins Thann, 4 juin 2022, Thann.

Rendez-vous aux jardins Thann

2022-06-04 – 2022-06-05

Thann 68800

Jardin légèrement en pente composé de quatre massifs floraux et d’un petit jardin japonais. On y trouve également un bassin où circule un train de jardin à l’échelle 1/22. Dans le prolongement se trouve un jardin potager bio avec son tunnel, sa serre et ses planches surélevées, le tout entouré d’un verger.

L’ensemble du jardin a été créé en 1990 sur 30 ares avec une animation ferroviaire, des parterres floraux, un potager bio aménagé avec des planches surélevées et un verger.

+33 3 89 37 96 20

