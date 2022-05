RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : TERRE DE RÊVES Saint-Mihiel, 4 juin 2022, Saint-Mihiel.

2022-06-04 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Saint-Mihiel Meuse

Un jardin de 4000 m2, où il fait bon se promener, s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux. Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa place et où la biodiversité est reine.

Découverte libre d’un jardin respectueux de la biodiversité

Le jardin se compose de plusieurs parties, à savoir, le potager, le verger, le coin des plantes médicinales, les fleurs, les prairies naturelles. Chacune s’invite chez l’autre en un joyeux mélange exubérant. Des “niches” écologiques sont laissées un peu partout, afin de favoriser la biodiversité. De multiples bancs sont à disposition du visiteur, afin qu’il puisse prendre un temps d’observation, voire d’imprégnation de l’énergie calme et bucolique des lieux.

Exposition-vente artistique et artisanale locale.

C’est un commerce véritablement équitable, puisqu’il n’y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Par ailleurs, les exposants sont locaux, puisqu’ils sont installés dans un rayon de 60 à 70 km autour de Saint-Mihiel. Dans la mesure du possible, ils utilisent des matériaux naturels et locaux.

+33 3 29 90 26 99 http://www.terre-de-reves.fr/

