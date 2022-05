Rendez-vous aux Jardins – St Jean du Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 4 juin 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur de la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles, le thème retenu pour la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les jardins face au changement climatique.Nous vous proposons de venir découvrir les jardins du Musée Maison Rouge à St Jean du Gard face au changement climatique, en présence de spécialistes en botanique, jardinage et pomologie.Au programme de ces trois jours :Samedi 4 et dimanche 5 juin : – Conférences animées par Daniel Travier, historien, et Alain Renaux, ethnobotaniste avec Yves Maccagno, botaniste et Emilie Rousselou, co-fondatrice de la ferme Spiruline arc-en-ciel. Buffet à 29 €. De 14h30 à 17h30, Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles.Dimanche 5 juin : – Table ronde Les variétés locales, une solution face aux changements climatiques animée par Sabine Rauzier, pomologue du Centre national de Pomologie. Rendez-vous à 14h30, salle de conférence, Maison Rouge.Du 4 au 6 juin : – Visite commentée du jardin ethnobotanique, par Alain Renaux. De 10h00 à 12h00, rendez-vous devant le jardin.* Infos pratiques :- Rendez-vous les 4, 5 et 6 Juin 2022- Où? : Maison Rouge à St Jean du Gard- Quand ? : Horaires variables, voir le texte de l’annonce- Tarif : Les visites et animations sont gratuites à l’exception du buffet proposé lors des conférences- Tarif buffet : 29 €- Informations complémentaires et réservations pour le buffet par téléphone au 04 66 85 10 48

