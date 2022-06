RENDEZ-VOUS AUX JARDINS- SPECTACLES

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS- SPECTACLES, 4 juin 2022, . RENDEZ-VOUS AUX JARDINS- SPECTACLES

2022-06-04 – 2022-06-04 Spectacles du samedi 4 juin dans les jardins du château d’Hardelot:

-De 10h à 15h: La fée au jardin par la compagnie In Extremis

-De 11h à 16h: Tous du même bois par Musique des clairières du monde Le Petit Orphéon +33 3 21 21 73 65 http://chateau-hardelot.fr/ Spectacles du samedi 4 juin dans les jardins du château d’Hardelot:

-De 10h à 15h: La fée au jardin par la compagnie In Extremis

-De 11h à 16h: Tous du même bois par Musique des clairières du monde Le Petit Orphéon dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville