Rendez-vous aux jardins spectacle auprès de mon arbre Villa Perrusson Écuisses, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins spectacle auprès de mon arbre Villa Perrusson Écuisses Saône-et-Loire

À l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins, l’Écomusée Creusot Montceau vous propose de découvrir un spectacle de théâtre mêlant imaginaire et sensibilisation à la nature.

Imaginez que, lors d’une sortie en forêt, vous découvrez une jeune fille ligotée à un arbre…

C’est cette incroyable expérience que va vivre Paco, jeune collégien un peu désœuvré.

Lui, c’est un garçon un peu mal dans sa peau. Elle, c’est une adolescente qui défend une cause.

Cette rencontre, pleine de péripéties et de rebondissements, va bouleverser leurs vies… et bien d’autres !

La compagnie J’te raconte Pas propose un spectacle qui est une déclaration d’amour aux arbres et à la nature. La directrice artistique et comédienne Karine About partage sa fascination pour la forêt, lieu mêlant énergie, mélancolie, rêverie et mystère, rendez-vous de tous les contes à la fois beau et parfois effrayant.

Entrée Gratuite

Spectacle tout public, à partir de 8 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:30:00

fin : 2024-06-02 16:30:00

Villa Perrusson Rue de la gare

Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee@creusot-montceau.org

