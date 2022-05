Rendez-vous aux jardins Soissons, 3 juin 2022, Soissons.

Rendez-vous aux jardins Soissons

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-05

Soissons Aisne

0 0 0 Rendez vous aux Jardins 3, 4 et 5 juin

“les jardins face au changement climatique”

Qui observe la nature a pu constater les effets du changement climatique sur notre environnement. Les plantes sont devenues vulnérables, victimes de la sécheresse ou des pluies torrentielles. Des professionnels des parcs, jardins et espaces naturels du Soissonnais vous attendent ce weekend pour partager avec vous les pratiques devenues nécessaires afin que ces espaces continuent à être les lieux apaisants et de ressourcement.

Soissons, ville verte

végétaliser la ville, la forêt péri-urbaine du quartier de Cheuvreux samedi 4 juin 10h30.

la ville face au changement climatique, que faire ? : samedi 4 juin 17h00 .

indispensable abeilles : samedi 4 juin 15h, 15h45 et 16h15.

l’herbier de pierre : samedi 4 juin à 16h00.

les conseils de David, jardinier de l’abbaye dimanche 5 juin 15h00

une rivière en ville, la chance : dimanche 5 juin à 10h30

des expositions plus vraies que nature : vendredi, samedi,dimanche 5 juin

Aisne comme nature, la permaculture.

SEPTMONTS : itinéraire géologique : samedi 4 juin 10h00

parcours sur la biodiversité, une collectivité s’engage ! : samedi 4 juin 10h, et 11h

PASLY : les carrières de Mahy : samedi 4 juin à 14h30

POMMIERS : la Gouverne Malade : dimanche 5 juin à 14h30

BILLY SUR AISNE : découverte de la nature ordinaire : dimanche 5 juin à 14h30

des expositions plus vraies que nature : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin

– exposition les orchidées du Soissonnnais.

– Jeux de piste au naturel : venez retirer vos livret à l’Office de tourisme, place Fernand Marquigny ou au CIAP, abbaye Saint Jean des Vignes. Boutures à gagner !

Pour plus de renseignements, et programme complet vous pouvez contacter l’Office de tourisme du GrandSoissons au 03 23 53 17 37 ou au CIAP au

03 23 93 30 56.

