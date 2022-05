Rendez-vous aux Jardins Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Place Alsace-Lorraine Sedan Ardennes Sedan Cette édition aura pour thème « Les jardins face au changement climatique ». Animations grand public au jardin botanique le samedi, randonnée commentée le dimanche. Programme à venir. Pour les scolaires, activités proposées le vendredi 3 juin sur réservation. noemie.dazy@mairie-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 Place Alsace-Lorraine Sedan

