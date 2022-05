[Rendez-vous aux Jardins] Salon DécoJardin

[Rendez-vous aux Jardins] Salon DécoJardin, 5 juin 2022, . [Rendez-vous aux Jardins] Salon DécoJardin

2022-06-05 – 2022-06-05 A l’occasion de l’événement national “Rendez-vous aux Jardins”, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour un salon DécoJardin : démonstrations de fleuristes et exposition-vente d’objets de décoration de jardins. A l’occasion de l’événement national “Rendez-vous aux Jardins”, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour un salon DécoJardin : démonstrations de fleuristes et exposition-vente d’objets de décoration de jardins. A l’occasion de l’événement national “Rendez-vous aux Jardins”, le château de Mesnil Geoffroy vous attend pour un salon DécoJardin : démonstrations de fleuristes et exposition-vente d’objets de décoration de jardins. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville