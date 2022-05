RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Saissac, 4 juin 2022, Saissac.

Balades, animations culturelles, visites de jardins privés, conférences… L’association Les jardins partagés de l’Aiguebelle vous invite à un moment de convivialité autour des thématiques environnementales. Cet événement, inscrit dans le cadre de la manifestation nationale “Les rendez-vous aux jardins” a pour thème “Les jardins face au changement climatique”. Permaculture, lien social, pédagogie, dons de légumes… Le thème de la préservation de la biodiversité et du changement climatique entre en résonance avec les engagements des jardins partagés. Ainsi, les membres de l’association partagent leurs passions à travers cette journée de convivialité, accessible aux petits et grands. Découvrez tout le programme de cette journée.

10h – 12h

VISITE DES JARDINS PARTAGÉS

• Présentation de l’action écologique et solidaire de l’association des Jardins partagés de l’Aiguebelle.

• Découverte des plantes cultivées et sauvages utiles pour nous soigner avec Sandra Della Signora, formatrice et conseillère en plantes médicinales locales.

STANDS ET ANIMATIONS

• De 10h à 12h : La lutte préventive contre le moustique tigre, les tiques et les chenilles processionnaires avec David Richin de l’association Ecodiv.

Animation financée par l’Agence régionale de santé sous l’égide du Réseau régional d’éducation à l’environnement (GRAINE Occitanie)

• Rencontre avec Vincent Dias de l’association Quelque chose d’important à faire, autour du jardinage, des semences et de la sélection variétale.

• Jeux pour découvrir les médicinales et apprendre à créer un herbier, animés par Sandra Della Signora.

• Coin lecture avec une sélection de livres nature.

12h – 14h

• Restauration et buvette sur place.

• Vente de buddhas bowl végétariens.

14h – 17h30

BALADE CONFÉRENCE

• Les arbres face au changement climatique, guidée par David Richin, botaniste.

18h – 18h45

CONCERT

• Récital de piano dans les jardins avec des jeunes pianistes de la classe de Mariana Bevacqua de l’atelier DMTF.

19h

• Clôture de la journée autour d’un moment convivial.

ET TOUTE LA JOURNÉE

• Flâneries dans les jardins privés : un itinéraire fléché pour partir à la découverte de Saissac et de ses jardiniers passionnés. Parcours libre dans le village avec possibilité de visiter le château (entrée payante).

• Visite de l’arboretum du Lampy (entrée libre).

